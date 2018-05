المتوسط:

عقدت ندوة بعنوان (تاورغاء قضية إنسان ووطن) بمقر الجامعة الليبية الدولية بنغازي ، الخميس.

ونظم فعاليات الندوة قسم الإعلام بجامعة بنغازي بالتعاون مع المجلس البلدي تاورغاء.

وحضر الندوة عدد من أهالي تاورغاء وقيادات المجلس البلدي تاورغاء والحقوقيين، وشهدت الندوة مداخلات للحضور بضرورة العمل على عودة أهالي تاورغاء إلى وطنهم مرة أخرى.

The post ندوة بعنوان ” تاورغاء قضية إنسان ووطن” بالجامعة الدولية بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية