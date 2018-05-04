القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد تقدمها في كافة محاور درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخميس، تقدم القوات المسلحة بخطي مدروسة في كافة محاور درنة.

وأوضحت القيادة في بيان لها، أن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على عدة مواقع جديدة.

وذكرت أن القوات اتخذت تمركزات متقدمة على تخوم تواجد الجماعات الإرهابية وفقا للخطة التي وضعها القائد العام والتي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن ساعة الحسم اقتربت، وأن القوات المسلحة تتقدم في محور الحيلة درنه وتحكم سيطرتها الكاملة علي مواقع هامه للجماعات الإرهابية.

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