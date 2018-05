المتوسط:

كشف وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، عن اقتراب تشغيل نظام المراقبة الإلكتروني للحدود البرية الذي تموله الولايات المتحدة، وألمانيا مع ليبيا.

وأكمل الزبيدي أن المؤسسة العسكرية التونسية بدأت منذ ثلاثة أشهر في استخدام نظام مراقبة إلكتروني متنقل على الحدود البرية، و استخدام 13 راداراً على طول السواحل تم استلامها من الولايات المتحدة.

وأضاف الزبيدي، أنه سيتم تشغيل القسط الأول لنظام المراقبة الإلكتروني الثابت، خلال ثلاثة أشهر، و الجزء المرتبط بالقسط الثاني، والذي تموله ألمانيا، سيكون جاهزاً في نهاية 2019م أو بداية 2020م.

The post تونس تؤكد اقتراب تشغيل نظام المراقبة الإلكتروني على الحدود مع ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية