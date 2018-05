المتوسط:

أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، ” إن الجيش تقدم في عدة محاور القتال في درنة “.

وأضاف العبيدي، خلال تصريحات لـوكالة ” سبوتنيك”،” أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة كانت تابعة لجماعات مسلحة تنتمي لمجلس شورى درنة”

وأكمل العبيدي، أن “القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية”.

وأشار إلى أنه “قد اقتربت ساعة الحسم وستدخل قوات الجيش الليبي مدينة درنة فاتحين بعد هلاك كل الإرهابيين وزبانيتهم”.

The post العبيدي لـ” سبوتنيك”: الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية