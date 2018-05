وزير ” مالية الوفاق” : توحيد مصرف ليبيا المركزي سيساهم في إتخاذ قرار تحريك سعر الصرف

المتوسط:

نفي وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد ، وجود خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق الوطنيّ حول إجراء الانتخابات.

وأضاف حماد، خلال تصريحات خاصة لصحيفة المونتيور الأمريكية ، ” إن لجنة سداد مديونيّة الدول تجاه ليبيا خاطبت الدولة المقترضة وتمّ التوصّل إلى تفعيل الدور الدبلوماسي وإيصال رسائل مهمّة إلى الدول المقترضة من ليبيا للتعجيل بدفع ما عليها من قروض وتسويتها. وكذلك، تمّت مخاطبة صندوق النقد الدوليّ في خصوص الدول المقترضة من ليبيا ولم تف بالتزاماتها، وذلك بعدم منح أيّ قرض من صندوق النقد لهذه الدول، إلاّ بعد تسوية التزاماتها مع دولة ليبيا”.

وأكمل حماد، إن عدد تلك الدول المقترضة من ليبيا ولم تسدّدها بلغ عددها 31 دولة، منها العربيّة والإفريقيّة ودول أخرى، و بلغ إجماليّ قيمة القروض والفوائد، بما في ذلك فوائد التأخير عن دفع أقساط القروض، حوالى 4 مليارات و119 مليون و600 ألف دولار أميركيّ (4.119.600.000 دولار).

وأوضح حماد،” إن العوائق التي تواجهها ليبيا في استرداد القروض الممنوحة إلى الدول الأخرى هي عدم استجابة الدول إلى طلبات وزارة الماليّة المتكرّرة، وذلك لعوامل عدّة، منها: الانقسام السياسيّ والتعذّر بأنّ المبالغ لا يمكن تغطيتها من ميزانيّات الدول بسبب عجز ميزانيّتها”.

وأكمل حماد ، “إن التضارب بين سعر الدينار الليبيّ الرسميّ مقابل الدولار يُعدّ تشوّهاً في الاقتصاد، إلاّ أنّ انشطار مصرف ليبيا المركزيّ وانقسامه، وكذلك اختلاف المركز القانونيّ لمجلس إدارته، تعدّ سبباً رئيسيّاً لعدم تنفيذ رؤية اقتصاديّة واضحة لتحريك سعر الصرف. وإنّ الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوحيد مصرف ليبيا المركزيّ وتشكيل مجلس إدارة يوافق على نحو صحيح القانون لوضع سياسة نقديّة ناجحة لتحريك سعر الصرف”.

