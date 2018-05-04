انتشال التسوية الليبية من مأزقها على رأس أجندة لقاءات سيالة في موسكو

عقد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا محمد طاهر سيالة في موسكو لقاءات مع مسؤولين روس، بحثوا خلالها التعاون بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الليبية.

وبحث سيالة مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الخميس تطورات الوضع في ليبيا، مع التركيز على ضرورة تفعيل الجهود المبذولة تحت الرعاية الأممية من أجل تسوية النزاع داخل ليبيا في أسرع وقت ممكن، حسب بيان صدر عن الخارجية الروسية.

وأعرب بوغدانوف، حسب البيان، عن تمسك روسيا الدائم بوحدة أراضي ليبيا، وتأييدها لإقامة حوار وطني شامل ومستدام، بغية إخراج البلاد من أزمة راهنة بالتنسيق مع ممثلي مختلف القوى السياسية الليبية.

وناقش الطرفان طيفا واسعا من المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي الليبي متعدد المجالات ومتبادل المنفعة.

إلى ذلك، عقد الوزير الليبي اجتماعا مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف، حيث بحثا مسائل التعاون الثنائي والتسوية الليبية، فضلا عن مكافحة الإرهاب، كما جاء في بيان منشور على موقع المجلس.

وأعرب المسؤول الروسي في مستهل الاجتماع لسيالة عن تعازيه في ضحايا التفجير الذي استهدف أمس مقر اللجنة الانتخابية الوطنية في طرابلس وأودى بأرواح 14 شخصا.

المصدر: وكالات

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