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ليبيا: المشري يناقش مع سلامة تطورات الوضع بالبلاد

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري الخميس بمقر المجلس في العاصمة طرابلس المبعوث الأممي، غسان سلامة لـ”مناقشة تطورات الوضع في ليبيا وآخر مستجدات الحوار السياسي الليبي”.

وذكر بيان للأعلى للدولة أن المشري وسلامة استعرضا خلال اللقاء  “ما تم في لقاء الرباط،  وتسلم سلامة نسخة من البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للدولة عن اجتماع المجموعة الرباعية” الأخير بالقاهرة، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي إضافة إلى الجامعة العربية. كما “تم التأكيد خلال اللقاء على أن أي انتخابات يجب أن تكون منبثقة من شرعية الاتفاق السياسي”

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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