بوشناف يبحث مع الأمن المركزي ترتيبات تأمين الجنوب الليبي

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف الخميس في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة الترتيبات الأمنية لتأمين الجنوب.

وناقش بوشناف خلال اجتماع موسع عقده بمدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد البشير بن الحاج ومدراء فروع ومكاتب الإدارة بمختلف مدن ومناطق الجنوب، إضافة إلى رئيس مجموعة تأمين مطار تمنهنت آليات تعزيز الخطط الأمنية لاستتباب الأمن في المنطقة الجنوبية والمحافظة على وقف إطلاق النار.

واطلع الوزير على الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للأمن المركزي في المنطقة الجنوبية واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها ليتم بسط الأمن بالجنوب.

ويأتي هذا الاجتماع تعزيزا لدور وزارة الداخلية في العمل على تأمين الجنوب الليبي خاصة بعد العمليات العسكرية التي أجرتها القوات المسلحة العربية الليبية لأجل وقف إطلاق النار في الجنوب ومنع اية اعتداءات خارجية واستعادة مقرات الدولة وتأكيد هيبتها.

وحث الوزير المجتمعين على قيام كافة الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بالمهام المنوطة بهم خاصة وأن مسؤولية الأمن تقع على عاتق وزارة الداخلية التي تعمل على حماية ظهر القوات المسلحة.

المصدر: وال ( قرنادة)

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