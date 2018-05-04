العريبي : الحكومة الليبية المؤقتة جاهزة لاستقبال المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي

أكد الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي يوم الخميس، جاهزية الحكومة المؤقتة لاستقبال المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي، وتذليل جميع الصعوبات والعوائق أمام المفوضية .

وجاءت تصريحات حاتم العريبي – خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية في طرابلس من قبل الإرهابيين، أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف عناصر أمنية والعاملين .

وقال حاتم العريبي إن مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي جاهز لاستقبال المفوضية، وخاصة عقب إتمام أعمال صيانة المقر وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإمكانيات، للارتقاء بمستوى الخدمات، استعداداً لأي عملية انتخابية محتملة.

وأضاف العريبي أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني افتتح في وقت سابق، مقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي، بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة والإمكانيات للارتقاء بمستوى الخدمات، استعداداً لأي عملية انتخابية محتملة .

وأشار العريبي إلى جاهزية كافة فروع المفوضية التي تقع في المناطق الخاضعة للحكومة الليبية المؤقتة، لأي عملية انتخابية محتملة .

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية أن الحكومة حاربت الإرهاب، ودعمت المسار الديمقراطي المتمثل في المفوضية العليا للانتخابات .

وأضاف العريبي أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني، تواصل بشكل مباشر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، ودعاه لزيارة مدينة البيضاء وتم استقباله من قبل دولة الرئيس .

وأكد العريبي أن عبد الله الثني وقف إلى جانب الخيار الديمقراطي، والمطلب الشعبي بتذليل كل الصعاب وتوفير كل الاحتياجات المادية والمعنوية التي تسهل العملية الانتخابية .

وأوضح الناطق أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رحبت بها الحكومة وقيادة القوات المسلحة، هي الحل الأمثل للوصول بليبيا إلى بر الأمان.

المصدر . وال ( بنغازي)

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