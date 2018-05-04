ليبيا: مسلحون يقتلون شابا اصيل فرنانةرميا بالرصاص ‎

لقي امس الخميس شاب اصيل معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة يبلغ عمره 22 سنة مصرعه بعد أن قامت مجموعة ليبية مسلحة بتصفيته رميا بالرصاص بعد اختطافه منذ أيام صحبة شقيقه بليبيا .

ووفق رواية شقيقه المقيم معه في ليبيا والذي يعمل معه لدى اطار أمني ليبي فقد تم اختطافهما منذ أيام من قبل مجموعة ليبية مسلحة طالبت بفدية قدرها ثلاثين الف دينار ليبي ( 30 ألف دينار ) ورغم دفع الفدية من قبل مشغلهما الليبي فإن المجموعة قامت بتصفية شقيقه رميا بالرصاص في مرحلة اولى ثم رميه في مرحلة موالية بأحد شوارع منطقة ” ورشفان” الليبية.

والضحية اصيل معتمدبة فرنانة من ولاية جندوبة وكان يعمل في اللحامة العامة بإحدى الورشات بمدينة فرنانة ثم انتقل منذ اشهر للعمل بليبيا الا أنه تمت تصفيته من قبل المجموعة المسلحة .

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