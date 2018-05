رئيس «العامة للكهرباء»: تطوير البنية التحتية بمنظومة الإنتاج أبرز أولوياتي

المتوسط:

افتتح أمس الخميس، المنتدى الاقتصادي الليبي بمدينة طرابلس، بحضور رئيس الغرفة التجارية الليبية ورجال أعمال إيطاليين، وعدد من الوزراء ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين الليبيين.

وشارك رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في الجلسة الافتتاحية بكلمة أمام المنتدى جاء نصها: «بصفتي رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، فإنني أشدد على أهمية هذا اللقاء لتوضيح الرؤية المستقبلية الخاصة بالشركة العامة للكهرباء والمتمثلة في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومات الإنتاج والنقل والتوزيع والمشروعات المتعاقد عليها لتطوير هذه المنظومات والتي لا يسع المجال لحصرها، وكذلك الضرورة الملحة لهيكلة القطاع لتوفير البيئة والمناخ المناسب للاستثمار من قوانين تشريعية».

