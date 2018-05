«الكهرباء» تُطالب أصحاب المحال التجارية بترشيد الاستهلاك

المتوسط:

طالبت الشركة «العامة للكهرباء»، المواطنين وتحديدًا أصحاب المحال التجارية بضرورة التعاون في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال إطفاء المصابيح عند المغادرة أو إغلاق المحل أو المنزل حتى ولو كانت لفترات قصيرة، وبذلك تقلل من استهلاك الكهرباء من أجل ضمان وصول الكهرباء للجميع.

وأفادت الشركة، بأنَّ الترشيد في استهلاك الكهرباء سلوك حضاري مطلوب من كل فرد في المجتمع بهدف المحافظة على الاقتصاد الوطني.

وأشارت الشركة، إلى أنها تقوم بدور كبير ومجهودات من أجل تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية إلا أن هناك بعض المواطنين يقومون بهدر الطاقة الكهربائية بطريقة غير مسؤولة على الإطلاق وبشكل متزايد مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.

