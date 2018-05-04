مأساة صادمة يعيشها مستشفى القطرون

أعلن موظفو مستشفى القطرون العام إغلاق المستشفى نتيجة انعدام البيئة الملائمة للعمل داخله، إضافة إلى الفساد الإداري الحاصل في المستشفى.

وبعد محاولات عديدة من قبل طاقم التمريض للاستمرار في العمل وتقديم الخدمات الطبية لمرضى المدينة إلا أنهم لم يتمكنوا من إيجاد الحلول أمام عدم توفر أبسط حاجات العمل كانعدام مواد التعقيم والأدوية الأساسية والقفازات التي تعد أساسية لأداء العمل الطبي.

وأكدت ممرضات مستشفى القطرون أن حالات الضيق التنفسي والحوادث تموت بين أيديهم وسط عجزهم عن تقديم أي إسعافات أولية لها لعدم توفر الأدوات والأدوية الخاصة بذلك.

كما يفتقر المستشفى للصيانة الداخلية والخارجية، وتشهد كافة أقسامه غياب شبه تام للأدوية والمعدات والأجهزة الطبية الضرورية، ما جعل من العمل داخله مهمة مستحيلة.

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