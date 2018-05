المتوسط:

نشر عبد السلام خليفة المتحدث الرسمي باسم ‎مكتب الإعلام والتوثيق إدارة الآليات العسكرية‎ فيديو اليوم الجمعة لعرض سكري لـ7 آلاف جندي أمام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن عبدالرازق الناظوري.

وقال خليفة تعقيبا على الفيديو:« عرض عسكري لـ7 آلاف جندي أمام سيادة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن عبدالرازق الناظوري، لجميع صنوف القوات المسلحة الليبية من سلاح ودفاع جوي وبري وبحري».

The post فيديو..عرض عسكري لـ7 آلاف جندي بالقوات المسلحة أمام الناظوري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية