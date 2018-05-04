بوشناف يبحث الترتيبات الأمنية في الجنوب

بحث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف الخميس، الترتيبات الأمنية المتعلقة في الجنوب.

وتخلل الاجتماع الذي عقد في منطقة قرنادة، بحضور مدير الإدارة العامة للأمن المركزي البشير بن الحاج، ومدراء فروع ومكاتب الإدارة بمختلف مدن ومناطق الجنوب، إلى جانب رئيس مجموعة تأمين مطار تمنهنت آليات تعزيز الخطط الأمنية لاستتباب الأمن في المنطقة الجنوبية والمحافظة على وقف إطلاق النار.

واطلع بوشناف خلال الإجتماع على الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للأمن المركزي في المنطقة الجنوبية واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها ليتم بسط الأمن بالجنوب.

هذا ووجه وزير الداخلية المجتمعين الأجهزة الأمنية بالاضطلاع على المهام المنوطة بهم .

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