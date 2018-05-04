خلال زيارته للكرملين.. سيالة يبحث عودة الشركات الروسية إلى ليبيا

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، مساء أمس الخميس، بزيارة عمل رسمية إلى قصر الكرملين، التقى خلالها مع سكرتير الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية- في تعميم صحفي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- أن اللقاء الذي يأتي على هامش زيارة وزير الخارجية محمد سيالة إلى روسيا تم خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين، كما قام باتروشيف خلال اللقاء بتقديم التعازي للوزير محمد سيالة في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف، أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وآخر تطورات ومستجدات التسوية في الأزمة الليبية، كما تطرق المسؤولان إلى القضايا ذات الأهتمام المشترك مثل ملف مكافحة الإرهاب الدولي حيث أكد الجانبان على ضرورة تبادل الآراء والمعلومات والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة.

وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة عودة الشركات الروسية إلى ليبيا لاستكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى والعقود المتنوعة، إضافة إلى بحث موضوع إعادة إستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة طرابلس.

وفي نهاية اللقاء تبادل وزير الخارجية محمد سيالة، وسكرتير الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، الهدايا التذكارية من البلدين فيما بينهم والتقطوا الصور التذكارية في مشهد يعبر عن عمق العلاقة التاريخية والاستراتيجية والمتينة والمتماسكة بين البلدين والشعبين الصديقين.

يشار إلى أن القاء شهد حضور كل من مخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الشخصي لرئيس جمهورية روسيا الإتحادية الرئيس فلاديمير بوتن، والقائم بالأعمال بالسفارة الليبيهً بموسكو السفير مصطفى أبو سعيدة، وبعض من كبار المسؤولين في الأمن القومي الروسي ورئاسة الجمهورية الروسية.

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