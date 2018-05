«صحة المؤقتة» تُنظم دورات تدريبية للعاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ

المتوسط:

بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، مع رئيس جهاز الإسعاف والطواري الليبي، سالم الفرجاني، البدء في تنفيذ الخطة التدريبية لعدد من موظفي جهاز الإسعاف على أساسيات الإسعافات الأولية، والتي تساهم في إنقاذ حياة المواطنين.

واستعرض الطرفان، آلية تنفيذ قرار مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة، الذي أعطي فيه الإذن من خلاله لجهاز الإسعاف والطوارئ بالتعاقد مع كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية لإجراء دورات تدريبية بالخارج للعاملين بالجهاز.

ولفت عقوب إلى أن عملية التدريب على الإسعافات الأولية التي سوف يشهدها الجهاز، بالداخل والخارج تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة للعام الحالي، وكذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال تدريب الموظفين، بما يفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع إلى مستوى البلديات.

من جهته، أوضح رئيس جهاز الإسعاف، أنَّ البدء في تنفيذ خطة التدريب بالداخل والخارج بالتعاون سوف تُساهم في نشر التوعية بالإسعافات الأولية، عبر توعية أفراد المجتمع إلى جانب العاملين في المجال الطبي، بما يُساعد على تقليل التداعيات الصحية المفاجئة التي قد تصيب أي شخص في أي مرحلة عمرية وبأي مكان.

