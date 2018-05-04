السيف: إجراء الانتخابات الطريق الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات

أدانت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي “آية السيف” العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس و التي خلفت اضرارا و خسائر بشرية جسيمة.

أكدت السيف في بيان، أن هذه العملية تهدف إلى استمرار الفوضى وإرباك مسار الاستعدادات للدخول إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي.

وشددت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي في بيانها، على ضرورة توحيد الصفوف والرؤى لتخطي هذه المرحلة بسلام، وتحقيق خارطة المستقبل رغم المحاولات لعرقلة المساعي التي تهدف إلى صياغة ميثاق وطني ودستور جديد لليبيا.

واعتبرت السيف في ختام بيانها، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية، هي الطريق الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات، والتبادل السلمي للسلطة.

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