دغيم يشن هجوم على الحاسي.. والسبب

شن عضو مجلس النواب، زياد دغيم، هجوما لاذعا على قنصل حكومة الوفاق في الإسكندرية، عادل الحاسي، بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.

وقال دغيم -في تصريح صحافي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه- إن كل ما جاء على لسان الحاسي، هو مجرد حملة أكاذيب وافتراءات الهدف منها تنفيذ رغبة في تشويه شخصيات “برقاوية” سياسية معينة”، وتابع “إن الحاسي خلال تصريحاته المتلفزة وضح عليه ضعف مستوى تعليمه وإدراكه بقوانين الدولة وشعوره بأنه شمس تدور حوله الكواكب والأحداث وتحاك عليه المؤامرات”.

وأضاف دغيم “بالنسبة لوالدي فهو من مؤسسي كليه العلوم والقبة الفلكية واللجنة المركزية للدراسات العليا ويحمل درجة 14 وظيفيا وبروفسور علميا قد استفاد من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا الذي أعاد كل من يحمل درجته الوظيفية والعلمية عن التقاعد وهم قلة، أما تهمة تلقي مرتبات بدون عمل فهذا غير صحيح تماما لأن خارجية الوفاق أوقفته عن العمل بحجة بلوغ سن التقاعد وعاد الوالد إلى العمل بعد 15 شهر من الإيقاف وبحكم صادر من الرقابة الإدارية بعد تقدمه بطعن في القرار التعسفي بخصوصه، فالتزمت كل من وزارتي الخارجية والمالية بحكومة الوفاق وأعادته لعمله وأحالت إليه مرتباته الموقوفة”.

وقال دغيم، “هل اللجنة الشعبية العامة سابقا وخارجية وتعليم الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي وخارجيته وماليته وتعليمه والرقابة الإدارية كلهم على باطل و “المفصول ذو التوجه الإسلامي” عادل الحاسي على حق، أم أن أعضاء مجلس النواب يعاقب أقاربهم بالمنع من الوظيفة العامة أم يمنع علي النواب الاستفسار عن من يمنع المرتبات عن أهليهم”.

يشار إلى أن الحاسي، اتهم وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بتزكية والد النائب زياد دغيم ليواصل قبض المرتبات من القنصلية بما قدره 15 ألف دولار، مؤكداً بأن تعليمات وزارة الخارجية هي أن لا يصرف راتب لمن لا يعمل قبل أن يعود ويطالب بصرف مرتب والد دغيم.

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