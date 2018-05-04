إسبانيا تجدد دعمها للسلطات الليبية في الحرب ضد الإرهاب

أعربت الحكومة الإسبانية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الحكومة الإسبانية، في بيان أصدرته، على ضرورة وجود مؤسسة مستقلة أساسية لضمان سير عملية الانتخابات القادمة في ليبيا، مشيرة إلى أن الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام في إطار وساطة الأمم المتحدة، والتي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، سوف تمثل حدثا هاما في الحل السياسي للأزمة التي تنغمر في البلاد، مؤكدة أن إسبانيا تكرر دعمها للسلطات الليبية في الحرب ضد الإرهاب.

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