المتوسط:

أصدر مدير عام مستشفى تمسة القروي بجنوب ليبيا، عبد الحفيظ الهادي، تقريره الإحصائي خلال الربع الأول من العام الحالي عن مختلف الخدمات المقدمة للمرضى خلال العام 2018.

وأفادَ التقرير، بأنَّ أعداد المترددين على المستشفى خلال الربع الأول حوالي 762.

وأشار التقرير إلى أن أعدد المترددين علي قسم الأطفال بالمستشفى خلال الشهور الماضية بلغت «268» وعيادة العظام «131» مريضًا.

ولفت التقرير، إلى أنَّ أعداد المترددين علي الطبيب العام، التي تم تسجيلها بلغت 161، كما وصل عدد المترددين على عيادة الجلدية بالمستشفى إلى 109، في حين أن أعدد المرضى على عيادة الباطنة بالمستشفى خلال الربع الاول بلغ 58.

The post مستشفى تمسة القروي يُصدر التقرير الأول لعام 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية