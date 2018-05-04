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بالأرقام والتواريخ….أبرز تفجيرات بنغازي وطرابلس خلال 3 أعوام

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

نشرت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، تواريخ وأماكن التفجيرات التي استهدفت الأماكن والمرافق العامة في ليبيا في بنغازي وطرابلس خلال أعوام 2018 و 2017 و 2016، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وكانت الإحصائية كالتالي:

تفجيرات بنغازي عام 2018

الاثنين الموافق 1 يونيو ، انفجار سيارة مفخخة قرب بيت ” موسى النمر ” ببلدة سلوق ، وهو من مشائخ قبيلة العواقير .

الثلاثاء 23 يناير، انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني الشرقي .

الجمعة 9 فبراير، تفجير قنبلة بمسجد سعد بن عبادة بمنطقة الماجوري .

الخميس 22 فبراير، انفجار يهز معسكر الصاعقة بمنطقة بوعطني ، والناطق الرسمي يؤكد أنه أثناء تفكيك لغم ، مما أدى إلى مقتل 2 من أفراد الكتيبة .

الأربعاء 18 إبريل، استهداف موكب عبد الرزاق الناظوري بسيارة مفخخة أو قنبلة موقوتة بمنطقة سي خليفة .

تفجيرات بنغازي عام 2017

الأحد 1 يناير، انفجار حقيبة متفجرات خلف قصاي بالرأس علي ، بشارع الخليج بمنطقة الليثي .

الجمعة 20 يناير، محاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق ” عاشور شوايل ” بانفجار عبوة ناسفة اثناء خروجه من صلاة الجمعة، بمنطقة الماجوري ومقتل شخص وإصابة آخرين .

الأربعاء 25 يناير، 3 جرحى في انفجار سيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر .

الأحد 26 فبراير، محاولة اغتيال أمر محاور الصاعقة، محمود الورفلي ، بإنفجار سيارة مفخخة أثناء مروره قرب جزيرة الأنابيب .

الجمعة 19 مايو انفجار أمام مسجد بلال بن رباح بمنطقة سلوق يودي بحياة عمدة قبائل العواقير أبريك اللواطي .

الجمعة 15 سبتمبر، انفجار يستهدف مقر وكيل وزارة الداخلية الواقع قرب مقر جوازات بنغازي في منطقة بودزيرة .

الأحد 5 نوفمبر، تعرض موكب وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فرج أقعيم للاستهداف بسيارة مفخخة أثناء مروره في منطقة سيدي خليفة .

تفجيرات بنغازي عام 2016

الثلاثاء 2 أغسطس، انفجار سيارة مفخخة بمنطقة سكنية في حي القوارشة ، و وقوع عشرات الإصابات .

السبت 29 أكتوبر، انفجار سيارة مفخخة في ساحة الكيش .

الاثنين 21 نوفمبر، انفجار سيارة مفخخة أمام مستشفى الجلاء .

الخمس 1 ديسمبر، انفجار عبوات ناسفة ، داخل قسم الجراحة ، بمركز بنغازي الطبي .

الأربعاء 7 ديسمبر، 3 انفجارات متتالية أمام معسكر الصاعقة بمنطقة بوعطني .

تفجيرات طرابلس عام 2018

الأربعاء 2 مايو، انتحاريين يستهدفون مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بمنطقة غوط الشعال .

تفجيرات طرابلس عام 2017

الأحد 22 يناير، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من السفارة الإيطالية ، وقوات الأمن تقبض على من خطط وقام بالتفجير .

الأحد 12 نوفمبر، انفجار سيارة مفخخة وسط ميدان الشهداء، من دون وقوع خسائر بشرية .

تفجيرات طرابلس عام 2016

الخميس 8 سبتمبر، انفجار سيارة مفخخة بمنطقة زاوية الدهماني قرب وزارة الخارجية، من دون وقوع خسائر بشرية.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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