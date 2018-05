«المدن المتحدة»: الانتخابات الحل الوحيد لبناء دولة المؤسسات

المتوسط:

قالت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، آية السيف، إنَّ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية، الطريق الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا، والتبادل السلمي للسلطة.

وشدَّدت «السيف»، خلالَ بيانٍ لها، على ضرورة توحيد الصفوف والرؤى لتخطي هذه المرحلة بسلام، وتحقيق خارطة المستقبل رغم المحاولات التي تُعرقل المساعي، التي تهدفُ إلى صياغة ميثاق وطني ودستور جديد لليبيا.

وأشارت «السيف»، إلى أنَّ العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس، تهدف إلى استمرار الفوضى وإرباك مسار الاستعدادات للدخول إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي.

