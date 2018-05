تفاصيل مباحثات «سيالة» وسكرتير الأمن القومي الروسي في موسكو

المتوسط:

أجرى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني زيارة عمل رسمية إلى الكرملين صباح أمس الخميس، وقد التقى نيكولاي باتروشيف سكرتير الأمن القومي الروسي بالكرملين بالعاصمة موسكو .

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، فقد أجرى الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية زيارة عمل رسمية إلى الكرملين صباح يوم أمس الخميس.وقد أجتمع بقاعة الاجتماعات الرسمية الوزير محمد سيالة مع نيكولاي باتروشيف سكرتير الأمن القومي الروسي بالكرملين بالعاصمة موسكو .

وفي بداية الاجتماع قام نيكولاي باتروشيف بتقديم التعازي للوزير محمد الطاهر سيالة في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي .

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين و البلدين الصديقين ، كما استعرض الطرفان الأوضاع في ليبيا و المنطقة و آخر تطورات و مستجدات التسوية في الأزمة الليبية .

و تطرق المسؤولان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل ملف مكافحة الإرهاب الدولي و أكد الجانبان على ضرورة تبادل الآراء و المعلومات و التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة .

وتم في الاجتماع مناقشة عودة الشركات الروسية إلى ليبيا لاستكمال و تنفيذ المشاريع الكبرى و العقود المتنوعة، كما بحث الطرفان موضوع إعادة استئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة طرابلس .

وحضر الاجتماع كل من نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الشخصي لرئيس جمهورية روسيا الإتحادية الرئيس فلاديمير بوتن السيد مخائيل بوغدانوف و السيد القائم بالأعمال بالسفارة الليبيهً بموسكو السفير مصطفى أبو سعيدة و بعض من كبار المسؤولين في الأمن القومي الروسي و رئاسة الجمهورية الروسية .

وفي نهاية الاجتماع تبادل محمد سيالة وزير الخارجية، ونيكولاي باتروشيف سكرتير الأمن القومي الروسي الهدايا التذكارية من البلدين فيما بينهم و التقطوا الصور التذكارية في مشهد يعبر عن عمق العلاقة التاريخية و الاستراتيجية و المتينة و المتماسكة بين البلدين و الشعبين الصديقين .

هذا وقد قال مجلس الأمن القومى الروسى، في بيان له تعقيبا على الزيارة أمس «إن وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة بحث، اليوم الخميس، مع أمين المجلس نيكولاى باتروشيف الصراع الذى تشهده ليبيا»، حسبما نقلت وكالات أنباء عالمية، والتى أكدت أن اللقاء تطرق لإجراءات لمكافحة الإرهاب.

وقد وصل، محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية، ظهر الأربعاء الماضي، مطار فنكوفوا بالعاصمة موسكو، في زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية تستمر لمدة يومين، لإجراء العديد من اللقاءات الهامة لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وروسيا.

