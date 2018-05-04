هذا عدد المترددين على مستشفي تمسه خلال الربع الأول لعام 2018

كشفت إدارة مستشفي تمسة القروي بالجنوب الليبي، عن التقرير الإحصائي للمستشفى خلال الربع الأول من العام الحالي عن مختلف الخدمات المقدمة للمرضى خلال العام 2018 .

وأوضح التقرير إعداد المترددين على المستشفي حيث بلغ عدد الحالات المترددة خلال الربع الأول بلغت (762 ) متردد تقريباً، مشيرا إلى أن هذا الحالات مقسمة لعدد المرضي مابين عدة أقسام من داخل بلدية وما جاورها.

كما بين التقرير أن عدد المترددين والمراجعين علي قسم الأطفال بالمشفى خلال الشهور الماضية بلغت((268)) وعيادة العظام وصل إلي (131) مريض، لافتا إلى أن عدد المترددين علي الطبيب العام و التي تم تسجيلها بلغت ( 161) كما وصل عدد المترددين علي عيادة الجلدية بالمشفى إلى (109) في حين أن عدد المرضى علي عيادة البطانية بالمستشفي خلال الربع الأول بلغ (58).

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