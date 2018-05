«بلدية شحات» تستقبل نخبة من الأدباء والكتاب بمقر المجلس

المتوسط:

استقبل عميد بلدية شحات، عددًا من الأدباء والكتاب والمثقفين بمقر المجلس البلدي، إذ تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الثقافي والاجتماعي بين بعض الهيئات والمؤسسات الاجتماعية في تنظيم المؤتمرات والندوات التي تشمل بعض مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية، وذلك في ظل الوضع الراهن.

ويسعى المنتدى الثقافي الاجتماعي، إلى تنظيم رحلة ثقافية اجتماعية تضم نخبة من الأدباء والمثقفين وأساتذة الجامعات والرياضيين والفنانيين والشعراء وقادة الكشافة والحرفيين من مدن بنغازي ودرنة وشحات والبيضاء.

ويتضمن البرنامج الآتي: ورشة عمل في مجال الثقافة ودورها في المجتمع، الاهتمام بالشعراء والتوثيق للشعر الليبي، ورشة عمل في مجال دور المسرح والفنون الشعبية، ورشة عمل في مجال الرياضة بين القديم والحديث والاهتمام بالألعاب الأخرى، السياحة الداخلية.

