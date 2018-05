«سبها الطبي» يُعلن إصابة 6 أشخاص إثر سقوط قذيفة

المتوسط:

أفادت إدارة الإعلام بمركز سبها الطبي، بأنّهُ تم إصابة 6 أشخاص، نتيجة سقوط قذيفة بالقرب من الحي السكني للكوادر الطبية داخل مركز سبها الطبي.

وتابعت إدارة الإعلام بالمركز، أن جروح المصابين ما بين الخفيفة والمتوسطة، وأن معظمهم غادر المركز الطبي بعد تلقي العلاج اللازم.

وطالبت إدارة المركز، المواطنين بضرورة الإبعاد عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة.

كما طالب المركز، المجتمع والأهالي والقبائل والمكونات الجنوبية والسكان بحماية المركز الطبي.

