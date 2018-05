انتهاء فعاليات مهرجان شهداء الكرامة بمدرسة مشاة القوات المسلحة

المتوسط:

اختتمت مدرسة المشاة والتعبئة المرج، فعاليات مهرجان شهداء الكرامة للنشاط الرياضي، والذي تمثل في إقامة المباراة النهائية بين الفرق المتأهلة ومترافقا بسباق اختراق الضاحية .

وبحسب بيان لمكتب الإعلام لإدارة التدريب والكلية العسكرية، اليوم الجمعة، فأن المهرجان في إطار تحديث وتطوير القوات المسلحة العربية الليبية وتزامنا مع الاستعداد للاحتفالات الكبري بالعيد الرابع لثورة الكرامة .

وقد أقيم المهرجان، بمدرسة المشاة والتعبية المرج التابعة لإدارة التدريب وبإشراف إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، وفي ختام المهرجان، تم توزيع الجوائز علي المتحصلين علي المراتب الأولي والمتميزين خلال الفترة التدريبية السابقة بمدرسة المشاة والتعبئة المرج.

