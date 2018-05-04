إحباط تهريب 31 مهاجراً أرتيرياً عبرالحدود السودانية الليبية

تمكنت السلطات السودانية من إحباط عملية تهريب 31 مواطناً أريترياً على الحدود السودانية الليبية، وتوقيف 5 مهربين كانوا في طريقهم لأوروبا.

وقال معتمد شؤون اللاجئين حمد الجزولي في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم أمس الخميس، إن القوات السودانية المتواجدة في الصحراء تمكنت من القبض على المجموعة.

هذا وأكد الجزولي، أنه تم ترحيل المجموعة التي تم إنقاذها لمعسكر الشقراب، للمباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً أن المهربين سيتم تقديمهم للمحاكمة العادلة.

من جانبها ثمنت ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالخرطوم نوريكو يوشيدا، جهود السودان في مكافحة تهريب البشر وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين وتقديم المساعدة لهم.

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