سبها الطبي يحمل هذه الجهات مسؤولية حماية المرضى والعناصر الطبية

جدد مركز سبها الطبي، مناشدته إلى جميع أطراف النزاع في مدينة سبها، بإبعاد المركز عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة، محملا الجميع مسؤولية استهداف المركز بالقذائف.

وأكد المكتب الإعلامي للمركز، أن المركز مهمته طبية علاجية وذلك تجاه كل الحالات التي تواجدت بالمركز، محملا مسؤولية حماية المرضى والأطباء والعناصر الطبية المساعدة للجهات المعنية الأمنية المسؤولة عن حماية الوطن والمواطن، مطالبا المجتمع والأهالي والقبائل والمكونات الجنوبية والسكان بحماية المركز الطبي الذي يهم الجميع.

وكان المركز قد تعرض لسقوط قذيفة بالقرب من الحي السكني للكوادر الطبية داخل المركز دون التسبب بالخسائر البشرية واختصرت الخسائر على المادية بهذا الحي مما سبب هلع بين المقيمين بالحي وكذلك هلع بين المرضى والكوادر الطبية والطبية المساعدة، كما استقبل المركز خلال اليومين الماضيين عدد 6جرحى منهم فتاة و5 شباب جروحهم خفيفة ومتوسطة أغلبهم غادر المركز الطبي بعد تلقى العلاجات و الإسعافات الأولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية