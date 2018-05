المتوسط:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أحوال الطقس المتوقعة على أغلب مناطق ليبيا اليوم الجمعة، حيث تشهد مناطق الشمال الغربي ، ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مــابين (38-24).

وأليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

The post أحوال الطقس المتوقعة على أغلب مناطق ليبيا اليوم الجمعة 4 مايو 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية