معيتيق يبحث تفعيل مبادرة "2020"

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، أمس الخميس، كل من عميد كلية تقنية المعلومات هلال الطبولي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالرؤوف البيباص، ورئيس الجمعية الليبية للانترنت، عمر عبدالنبي، لبحث مبادرة ليبيا 2020.

وتم خلال اللقاء – الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس- استعراض مبادرة ليبيا “2020”، وأهدافها التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة في كل مناحي الحياة بإشراف شباب ليبيون من الجنسين، حيث أكد الجميع أن المبادرة تهدف للتحفيز على استخدام التقنية والتقليل من الفجوة الرقمية للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة لزيادة المحتوى الرقمي العربي على شبكة المعلومات الدولية، وتنويع المصادر الليبية الخاصة بالاقتصاد ومساعدة الباحثين في مجالات مختلفة الحصول على المعلومات لإنجاز أعمالهم، وتهدف لنظام التعليم الالكتروني وإنشاء نقاط تبادل انترنت لحفظ حركة مرور البيانات كما تساهم في وضع كافة التشريعات الليبية بلغات متعددة في موقع واحد.

وأعرب معيتيق، عن أشادته بالإبداع التقني الشبابي وأكد على ضرورة التركيز على المشاريع التي تقدم خدمة للمواطن بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة.

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