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لوكربي تعود للواجهة.. هل يبرئ القضاء المقرحي؟ 

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قبلت لجنة مراجعة الإدانات الجزائية في أسكتلندا إعادة نظر كاملة لإدانة عبد الباسط المقرحي في حادثة لوكربي التي وقعت عام 1988.

وبعد مرور 5 أعوام على وفاته، قدمت أسرة عبد الباسط العام الماضي التماس، للجنة في غلاسكو، لتتمكن من عرض ملف القضية أمام محكمة الاستئناف للنظر في حكم إدانته.

وفي عام 2001 وجهت محكمة أسكتلندية إلى المقرحي تهم التورط في حادثة طائرة بوينغ 747 التي وقعت في ديسمبر 1988 فوق قرية لوكربي الاسكتلندية، وأسفرت الحادثة عن مقتل 270 راكباً، وأصدرت حكماً بسجنه لـ27 عاماً.

ويشار إلى أنه قد تم الإفراج عن المقرحي عام 2009 وتوفي بعد ذلك في ليبيا عام 2012.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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