المتوسط:

أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية فرع طرابلس، بأنّ 52 مهاجرة بينهم ثلاثة أطفال من جنسية جمهورية نيجيريا تمكنوا من العودة إلى بلادهم أمس الخميس.

وأضاف «الجهاز»، خلال بيان له، أن العودة الطوعية الإنسانية للمهاجرات تمت عبر مطار معيتيقة الدولي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

