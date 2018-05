السلطات السودانية تحبط تهريب 31 مهاجرا عبر حدودها مع ليبيا

المتوسط:

قال معتمد شؤون اللاجئين حمد الجزولي، إن السلطات السودانية، تمكنت من إحباط عملية تهريب 31 مواطناً أريترياً، على الحدود السودانية الليبية، وتوقيف 5 مهربين كانوا في طريقهم لأوروبا.

وأضاف معتمد شؤون اللاجئين حمد الجزولي، في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم أمس الخميس، أن القوات السودانية المتواجدة في الصحراء تمكنت من القبض على المجموعة، مشيرا إلى أنه تم ترحيل المجموعة التي تم إنقاذها لمعسكر الشقراب، للمباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً أن المهربين سيتم تقديمهم للمحاكمة العادلة.

