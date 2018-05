نائب رئيس بلدي تاورغاء يطالب الحكومة بتقديم الخدمات للمهجرين

المتوسط:

عقد نائب رئيس المجلس المحلي تاورغاء سالم عميش، اجتماعا مع رؤساء المخيمات واللجان التسييرية الخاصة بأهالي تاورغاء، أمس الخميس، لبحث العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تمر بها المخيمات في ظل ما سماه عجز الحكومة عن تقديم أبسط الخدمات للأهالي.

وقال «عميش» خلال الاجتماع، إنهم لم يستلموا أي مبلغ من الحكومة سواء للمقيمين اليوم بقرارة القطف أو المخيمات في طرابلس، مطالبا بضرورة تكاتف الجهود من أهالي تاورغاء والعمل في خطين متوازيين خط العودة وخط تحسين المعيشة.

وتابع« عميش» بل وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا التهميش من الحكومة وعدم وفائها بالتزاماتها على حد وصفه.

