المتوسط:

زار وفد مكون من كافة التركيبات الاجتماعية لقبيلة العرفه، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنة-بن جواد رئيس الغرقة الأمنية المشتركة بنغازي الفريق عبد الرازق الناظوري، للأطمنان على صحة وسلامته بعد المحاولة الفاشلة لاستهدافه بسيارة مفخخة خلال الفترة الماضية،

وبحسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية ، فقج بارك الوفد

عودة القائد العام المشير خليفة حفتر، إلي أرض الوطن بعد جولة قام بها في عدة دول خلال الأسابيع الماضية ، كما أكد على دعمهم وقوفهم المستمر بجانب القوات المسلحة.

The post قبيلة عرفة تؤكد خلال زيارتها لـ«الناظوري»” دعمها المستمر للقوات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية