«صحة المؤقتة» تبحث مع «المنظمة العالمية» توفير الأدوية لمستشفيات الجنوب

بحث وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، خلال اجتماع تشاوري مع الدكتور عبد العزيز الحلفي، عن منظمة الصحة العالمية.

وشارك في هذا الاجتماع، الوكيل المساعد لوزارة الصحة المؤقتة غيث دربوك، ورئيس جهاز الإسعاف والطواري سالم الفرجاني.

واستعرض المجتمعون، الأوضاع الصحية في الجنوب الليبي، وآلية توفير كمية من مصل لدغ العقارب بمستشفيات الجنوب خلال الأيام القادمة لضمان تحسين الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا.

وناقش الحاضرون، آلية الاتفاق بشأن النهوض بالرعاية الصحية الأولية بالبلديات، والمضي قدمًا مع جميع شركاء ليبيا الذين يعملون في قطاع الصحة.

وأكد عقوب، خلال الاجتماع التشاوري على تسليط الضوء والتنسيق حول الدعم المقدم من شركاء ليبيا لتعزيز التخطيط للنظام الصحي وتنمية القدرات في القطاع الصحي.

