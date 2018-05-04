سيالة يبحث آخر مستجدات الازمة السياسية مع سكرتير الأمن القومي الروسي

ليبيا – بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في زيارة عمل رسمية إلى الكرملين مع سكرتير الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات التسوية في الأزمة الليبية.

الطرفان استعرضا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية الأوضاع في ليبيا والقضايا ذات الأهتمام المشترك مثل ملف مكافحة الإرهاب الدولي.

وأكد الجانبان على ضرورة تبادل الآراء والمعلومات والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة ومناقشة عودة الشركات الروسية إلى ليبيا لاستكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى والعقود المتنوعة وإعادة إستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة طرابلس .

الاجتماع تم بحضور كل من نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الشخصي لرئيس جمهورية روسيا الإتحادية الرئيس فلاديمير بوتين مخائيل بوغدانوف والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بموسكو السفير مصطفى أبو سعيدة وبعض من كبار المسؤولين في الأمن القومي الروسي ورئاسة الجمهورية الروسية .

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