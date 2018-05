المتوسط:

احتفلت مدينة مصراته بمناسبة اليوم العالمي للمرور والأسبوع العربي الموحد، أمس الخميس.

وقد حضر الاحتفالية وكيل وزارة الداخلية للشئون الأمنية السابق، وممثل من مكتب المراسم مصراته، مديرية أمن مصراته ، وممثلون عن الشرطة العسكرية والأمن المركزي وغرفة العمليات المشتركة المنطقة العسكرية .

