صيانة الأعمدة الكهربائية وكشافات الإنارة ببلدية تاجوراء

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس البلدي بتاجوراء، بأنَّ المجلس يَتعاون حاليًا مع الشركة العامة للكهرباء لتركيب وصيانة الأعمدة الكهربائية لطريقي المصانع والشط، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

كانت الشركة العامة للكهرباء، شرعت خلال الأيام الماضية، بصيانة إنارة طريق الشط ببلدية تاجوراء، وذلك بدعم من المجلس البلدي وبالاتفاق مع أعضاء الشركة العامة للكهرباء، وأيضًا بتأمين من أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة.

وقامت «الشركة»، بصيانة كافة الأعمدة الكهربية لهذا الطريق، حتى تُساهم في توفير سبل السلامة للمواطنين ولحركة السير بصفة عامة.

