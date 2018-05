بريطانيا تنشئ أول مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة في ليبيا

المتوسط:

وقعت الحكومة البريطانية، ممثلة في فرانك بيكر السفير البريطاني لدى ليبيا، مع خبراء فرنسيون، أمس الخميس، اتفاقية إنشاء أول فرع مصرفي متخصص في تمويل المشاريع الصغرى.

ونقلت السفارة البريطانية على حسابها الرسمى بموقع تويتر، عن فرانك بيكر قوله:« سعيدٌ بتوقيع عقد مشروع يهدف إلى توفير دعم إلى المشاريع الناشئة في ليبيا، بقيمة 1.5 مليون مع شركائنا الخبراء الفرنسيون، بريطانيا تدعم الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لتحسين الأوضاع ولتوفير الفرص المُلائمة إلى الليبيين ، بريطانيا مع ليبيا».

