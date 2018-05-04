مقتل شاب تونسي في ورشفانة بعد اختطافه لأيام

قال أحد المواطنين التونسيين العاملين في منطقة ورشفانة إن مجموعة مسلحة قامت بقتل شقيقه أمس الخميس أياما قليلة بعد اختطافه وطلب فدية من الشخص الذي يشغّله، من أجل إطلاق سراحه أو تصفيته.

وأضاف المواطن التونسي حسبما نقلت جريدة الشروق التونسية، أن الشاب يبلغ من العمر 22 عاما، وسافر إلى ليبيا قبل أشهر للعمل معه بأحد محلات الحدادة، لكن إحدى المجموعات المسلحة اختطفته وطالبت بفدية قدرها 30 ألف دينار ليبية، وهو ما قام به مشغله لكن المجموعة رغم ذلك قامت بقتله.

وتعتبر الحادثة من بين عشرات الحالات التي تتم في ليبيا من أجل الابتزاز المالي أو تصفية الحسابات الخاصة وأدت في الكثير من الحالات إلى قتل العديد من الأبرياء من الليبيين والأجانب.

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