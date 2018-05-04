الإعلام الحربي : اقتربت ساعة الحسم لمعركة تحرير درنة

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، عن اقتراب ساعة الحسم لمعركة تحرير درنة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” اقتربت ساعة الحسم وسندخل درنة فاتحين بعد هلاك كل الإرهابيين وزبانيتهم”، لافتة إلى أن قوات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو وفقا للخطة التي وضعها القائد العام والتي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.

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