الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة تدرب موظفي القطاع الأمني في ليبيا

نظمت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، دورة تدريبية، لدعم وتدريب موظفى القطاع الأمني الليبي، على بناء القدرات والقيادة والسيطرة.

وقالت السفارة البريطانية في تغريده على حسابها الرسمى بموقع تويتر:«تفخر الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة بدعم وتدريب موظفي القطاع الأمني في ليبيا في بناء القُدرات الليبية في القيادة والسيطرة، تهانينا إلى 14 موظف لإتمام التدريب بنجاح ،بريطانيا مع ليبيا

