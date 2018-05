المتوسط:

تعقد لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري برئاسة اللواء سعد الجمال، عدة اجتماعات الأسبوع المقبل، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة العربية.

وبحسب جدول الاجتماع، فمن المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الأحد لمناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، كما سيتم مناقشة آخر تطورات الوضع في سوريا، فيما تجتمع اللجنة يوم الاثنين لمناقشة الأمن القومي العربي.

