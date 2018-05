المتوسط:

قامت «‎الشركة العامة للكهرباء»، بإصلاح العطل الفني الموجود في محطة الحرية 30 ترهونة.

وأضافت «الشركة العامة للكهرباء»، خلال بيانٍ لها منشور على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ أعضاء الصيانة بالشركة قاموا بمعالجة العطل بالمحطة 30 كيلو فولت ترهونة، وإعادة الكهرباء للمدينة بعد معالجة العطل.

