بالصور | الكتيبة 101 مشاة تتجه اليوم الجمعة إلى مدينة درنة

ليبيا – انطلقت صباح اليوم الجمعة الكتيبة 101 مشاة اجدابيا الى مدينة درنة بقيادة آمر الكتيبة النقيب محمد بسيط الزوي لتلتحق بباقي وحدات الجيش على تخوم المدينة .

تحركات الكتيبة 101 تأتي بعد تقدم وحدات الجيش جنوب مدينة درنة يوم امس الخميس وسيطرتهم على مواقع جديدة وبسط سيطرتهم على مسجد أبو سليم في منطقة سيدي عزيز والذي كانت تتخذه الجماعات الارهابية مكاناً للتمركز للدفاع على مواقعها.

مقطع فيديو تحصلت عليه المرصد أوضح بأن وحدات الجيش قد سيطرت على المسجد بالكامل والمنطقة المحيطة به بعد تراجع الجماعات الارهابية شمالاً تجاه مدينة درنة.

وأكد مكتب الاعلام التابع للقيادة العامة يوم أمس الخميس تقدم القوات المسلحة بخطى ثابتة نحو تحرير درنة ، كاشفاً على السيطرة على مواقع جديدة واتخاذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو وفقاً للخطة التي وضعها القائد العام لامشير حفتر والتي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.

واختتم مكتب اعلام قيادة الجيش بيانه بالتأكيد على أن ساعة الحسم اقتربت ، مبيناً أن القوات المسلحة ستدخل درنة فاتحة بعد هلاك كل الإرهابيين وزبانيتهم بحسب نص البيان.

يشار الى أن تحرك الكتيبة 101 مشاة يأتي بالتزامن مع انطلاق سرايا استطلاع القوات الخاصة الصاعقة باشراف اللواء ونيس بوخمادة الى مدينة درنة.

ووجه اللواء بوخمادة يوم أمس الخميس رسالة للإرهابيين المتواجدين بدرنة من الجنسيات غير الليبية قائلاً :” إن وحوش الصاعقة وأسود الميادين والذين واجهوكم في محاور القتال ببنينا وبوعطنى والقوارشه وقنفوده والصابرى وخريبيش هم في الطريق إليكم لسحقكم فلا تبرحوا أماكنكم نحن قادمون“.

ودعا جميع من غرر بهم من أبناء مدينة درنة إلى تسليم أنفسهم لعرضهم على المحاكم و المصالحة الاجتماعية، مؤكداً على أنهم لن يتصالحون مع أي أجنبي كان على الأراضي الليبية.

وفي ما يتعلق بالإحتفالية أشار آمر القوات الخاصة الصاعقة إلى مشاركة العديد من الوحدات في فعالياتها وعلى رأسها القوات الخاصة،

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