نظم مركز الطاقات المتجددة بجامعة مصراتة، حلقة دراسية عن الطاقة وصورها ومصادرها بالإضافة إلى تعريف الطاقات المتجددة ومصدرها وتقنياتها وبشكل خاص عن تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يأتي ذلك في إطار الاستعداد لتوقيع اتفاقية تعاون بين المركز والشركة الليبية للحديد والصلب.

وأكد المركز على ضرورة المحافظة على النفط كمصدر للدخل وإحلال الطاقات المتجددة كمصدر للطاقة كلما أمكن ذلك في سبيل إنقاذ النفط من الحرق في محطات الكهرباء أو وسائل المواصلات.

كما ناقشت الحلقة الدراسية، التعريف بمركز الطاقات المتجددة وتأسيس المركز وأهدافه والاختصاصات المناطة به وأهميته للجامعة والمجالات العلمية التي يمكن أن تساهم فيه وصولا إلى ما تم انجازه والطموحات المستقبلية مقارنة بمراكز بحثية مماثلة في دول المنطقة وحوض البحر المتوسط.

وبعد انتهاء الحلقة، افتتح باب النقاش الذي ضم مدراء إدارات ورؤساء أقسام ومهندسين وخبراء من العاملين في الشركة، والتي ركزت في مجملها على الترحيب بالتعاون المشترك وأهمية دخول المركز كاستشاري في المشاريع التي تنفذها الشركة في المجال، والإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع الاتفاقية المقترحة.

The post جامعة مصراتة تبحث توقيع اتفاقية مع «الليبية للحديد والصلب» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية