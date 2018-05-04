البرلمان العربي يجدد دعمه للحوار في ليبيا

أكد البرلمان العربي دعمه الكامل العملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان، الجمعة، إنه “في إطار جهود البرلمان العربي لدعم العملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية، تم بحث هاتفيا مع السفير غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا، آخر التطورات السياسية في ليبيا، وأطلعته على الجهود التي يبذلها البرلمان العربي لدعم العملية السياسية للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا”.

وأكد رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان الحوار بين جميع الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا.

وكان رئيس البرلمان العربي أدان الأربعاء الماضي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة الليبية طرابلس، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الموظفين وقوات الأمن.

وأعلن السلمي وقوف البرلمان العربي مع الشعب الليبي ضد كل ما يهدد أمنه ويعطل مسار العملية السياسية التي شهدت تطوراً إيجابياً ملموساً في الآونة الأخيرة من جميع الأطراف السياسية الليبية.

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع أبناء الشعب الليبي وجميع القوى السياسية، للوقوف ضد هذه الأعمال الإجرامية الجبانة والتصدي لهذه العصابات الإرهابية، والتمسك بالمصالحة والحوار الوطني سبيلاً لتحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا.

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